AIRROBO veröffentlicht heute diese massiven frühen Black Friday Deals auf P20 und T10+

Hong Kong (ots/PRNewswire) -AIRROBO (https://de.air-robo.com/), die Marke für intelligente Haushaltsgeräte mit Schwerpunkt auf KI-gestützten Technologien, unterstützt von dem weltweit führenden Unternehmen für KI und humanoide Roboter, UBTECH Robotics, hat heute massive Black Friday und Cyber Monday Angebote mit seinen Premiumklasse-Roboterstaubsaugern sowie den günstigeren Robotern, einschließlich des neu eingeführten P20 und des selbstentleerenden T10+. Für das diesjährige Black Friday und Cyber Monday Event beginnt AIRROBO ebenfalls früh und verlängert es bis zum 4. Dezember, damit die Verbraucher eine längere Einkaufsreise mit diesen beträchtlichen Angeboten genießen können, da die Geduld für das Event jetzt belohnt werden soll."Es war ein aufregendes Jahr, mit den hochgelobten intelligenten Geräten hat AIRROBO bisher schon eine Vielzahl von Reinigungsbedürfnissen bedient, und wir hatten großartige Unterstützung von über 100.000 Nutzern auf der ganzen Welt, die AIRROBO geholfen haben, dorthin zu kommen, wo es jetzt ist. Nun möchten wir E-Shoppern, frischgebackenen Eltern, Haustierbesitzern und all jenen, die ihren Lebensstil mit Hilfe fortschrittlicher Technologie ändern möchten, etwas zurückgeben. Während dieser mit Spannung erwarteten Black Friday- und Cyber Monday-Kampagne haben wir den Erwartungen der Verbraucher Vorrang vor dem Profit eingeräumt. Es ist definitiv eine schwer zu verpassende Gelegenheit für Weihnachtsgeschenke oder Belohnungen für die Selbstpflege zum Jahresende", sagt Tommy Zhang, General Manager von AIRROBO.Das beste AIRROBO P20 Saugroboter Angebot:AIRROBO P20 Saugroboter ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie ein Maximum an Saugkraft und Reinigungseffektivität suchen und dabei Ihr Budget nicht belasten möchten. Dieser erschwingliche Staubsauger Roboter verfügt über eine einzigartige Staubbeseitigungstechnologie namens ScraperTM-Technologie, die Staub, Schmutz und Tierhaare durch gleichzeitiges Kehren, Saugen und Kratzen mit einem schwebenden Kratzstreifen bei einer hohen Saugleistung von 2800 Pa aufnimmt, die die höchste unter den vergleichbaren Geräten in derselben Preisklasse ist. Der Staubsauger Roboter kann sich unebenen Böden präzise anpassen und erreicht eine Aufnahmerate von 99,2 % für körnige Abfälle. Klicken Sie den folgenden Link und erhalten Sie dieses hervorragende Angebot:- Sparen Sie 35 % auf AIRROBO P20 Roboterstaubsauger auf Amazon DE [Das Angebot ist vom 21. bis zu 27. Nov.]Das beste AIRROBO T10+ Saugroboter Angebot:Für alle, die einen Saugroboter mit besseren Navigationsfähigkeiten und automatischer Entleerung suchen, ist AIRROBO T10+ Saugroboter der richtige Einstieg. AIRROBO T10+ ist ein fantastisches Produkt, wenn Sie auf der Suche nach einem Staubsaugerroboter mit hervorragender Navigation sind und Ihre Hände frei haben möchten. T10+ Staubsaugerroboter hat eine Laufzeit von bis zu 250 Minuten und kann dank der USLAM Air 5.0TM-Navigationstechnologie mit einer Akkuladung selbst große Flächen von bis zu 160 m2 reinigen. Der 3,3 Liter fassende Einweg-Staubsaugerbeutel speichert den Schmutz bis zu 45 Tage lang, bevor er geleert oder ausgetauscht werden muss, sodass Sie sich keine Sorgen um häufige Reinigungen machen müssen. Der Link zu dem Angebot finden Sie unten:- Sparen Sie 145 € auf AIRROBO T10+ Roboterstaubsauger bei Amazon DE (https://www.amazon.de/gp/product/B098WVT9HR) [Das Angebot ist vom 21. bis zu 28. Nov.] [Der beste Deal]Die attraktiven Angebote für P20 und T10+ sind nur bis zum Black Friday und Cyber Monday verfügbar. Aber die bessere Nachricht ist, dass Sie jetzt früher mit dem Sparen beginnen können.Über AIRROBOAIRROBO ist eine Marke für Smart Home-Geräte mit Schwerpunkt auf KI-gestützten Technologien. Mit der Unterstützung des weltweit führenden Unternehmens für KI und humanoide Roboter, UBTECH Robotics, will AIRROBO die modernste Technologie in immer mehr Haushalte rund um den Globus bringen und Smart Home zu einer neuen Lebensnorm machen. Erfahren Sie mehr unter de.air-robo.com.

Kontakt:
Johnny Liang
jianhao.liang@ubtrobot.com

Original-Content von: AIRROBO