AIRROBO-Staubsaugerroboter P20 bietet Haushalten weltweit eine Reinigungseffizienz von 99,2 %

Hongkong (ots/PRNewswire) -AIRROBO (http://de.air-robo.com/), die Marke für intelligente Haushaltsgeräte mit Schwerpunkt auf KI-basierten Technologien, unterstützt von dem weltweit führenden Unternehmen für KI und humanoide Roboter, UBTECH Robotics, freut sich heute, die Einführung des AIRROBO P20 bekannt zu geben. Dieses neue und preisgünstige Modell der P-Serie ist AIRROBOs Highlight in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis und bringt mit seiner hohen Saugleistung von 2800 Pa eine Reinigungsleistung von 99,2 % in Haushalte weltweit.„Wir versuchen, die zu polarisierte Situation in der Branche zu ändern. Die schicken Staubsaugerroboter mit unnötigen Funktionen können aufgrund ihres Preises nur von einer begrenzten Anzahl von Menschen genutzt werden. Günstige Staubsaugerroboter dagegen konnten aufgrund ihrer Reinigungsleistung und -qualität nicht wirklich zur ‚Befreiung von Hausarbeit' beitragen. Deshalb freuen wir uns, unseren Kunden weltweit den AIRROBO P20 mit dem neuen Design und den vollständig verbesserten Funktionen für die tägliche Bodenreinigung vorstellen zu können", so Tommy Zhang, Geschäftsführer von AIRROBO.Im Jahr 2021 hatten laut Statistik 47 % der deutschen Haushalte ein Haustier[1], und dieser Prozentsatz steigt weiter an. Haustierbesitzer müssen ihre Böden oft mehrmals pro Woche reinigen, nicht nur um das Fell ihrer Tiere zu entfernen, sondern auch um den Schmutz und Dreck zu beseitigen, den die Tiere aus Gärten und anderen Außenbereichen mitbringen. Zum Beispiel Haustierfell – wenn Tierhaare überall auf Hartböden oder Teppichen verstreut sind, wo sie schwer zu beseitigen sind, dürfte der P20, der automatisch mit einer unglaublichen Reinigungseffizienz und einer intelligenten App reinigt, eine große Erleichterung für Haustierbesitzer sein.Der Reinigungseffekt spricht immer für sichDer P20 nimmt körnige Abfallstücke mit einer hohen Saugleistung von 2800 Pa und einer Aufnahmerate von 99,2 % auf. Er verfügt über einen einzigartigen Reinigungsmechanismus namens ScraperTM Technology, der von den Eliteteams von UBTECH Robotics unterstützt wird und für die ultimative Staubvernichtung konzipiert ist. Dieses Design ermöglicht es, in einem Arbeitsgang zu kehren, zu saugen und zu scheuern – speziell für Fugen auf Hartböden, selbst wenn diese mit Staub und Schmutz bedeckt sind, da er mit einer schwimmenden Abstreifleiste ausgestattet ist, die den Saugeinlass perfekt an unebene Böden anpasst. Sein stabiles, rollendes Bürstengehäuse und die bodenschonenden Polster sorgen gemeinsam dafür, dass die Böden beim Reinigen nicht beschädigt werden. Der Luftkanal im Inneren des Roboters ist vollständig abgedichtet, wodurch das Problem der Staubverschmutzung und der häufig erforderlichen Wartung aufgrund von Saugverlusten gelöst wird.Alle Roboter sollten so anfängerfreundlich sein wie der P20Die AIRROBO App löst das Problem, auf das die meisten Nutzer von Staubsaugerrobotern bei der Verwendung ihrer Apps stoßen – der komplizierte Kopplungs- und Verbindungsprozess zermürbt die Nutzer, noch bevor sie den Staubsaugerroboter überhaupt benutzen. Die AIRROBO App vereinfacht die Kopplung des Staubsaugerroboters mit der App in drei Schritten innerhalb von nur 7 Sekunden beim ersten Mal und optimiert so die Produktivität des P20 bei der Bodenreinigung. Die App steht ab sofort bei Google Play und im App Store zum Download bereit.Mehr als nur ein RoboterDie Außenseite des P20 ist mit einer matten Textur und einem Rautenmuster poliert, das von einem führenden Team für Industriedesign in Europa entworfen wurde, sodass die obere Abdeckung frei von Flecken und Fingerabdrücken ist. Sein fließender Diamantglanz verkörpert auch das Konzept des Modernismus und Funktionalismus, das sich in jede Art von Einrichtungsstil integrieren lässt – minimalistisch, zeitgenössisches Design, traditionelles Design, Übergangsdesign – und dabei Ästhetik, Innovation und Zweckmäßigkeit in sich vereint.Der AIRROBO P20 ist ab sofort auf der offiziellen Website (https://de.air-robo.com/products/robot-vacuum-p20) und bei Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0B5XQVDDD) zum Preis von 199,99 € erhältlich. Der zeitlich begrenzte Rabattcode airrobo1 kann bis zum 15. Oktober auf der offiziellen Website und bei Amazon eingelöst werden und bietet 40 % Ermäßigung.Für weitere InformationenBesuchen Sie de.air-robo.com. Die Pressemappe für den P20 finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1-qyCzlHX-IyLISzIRTzcUnUPFC0MUXrc).Informationen zu AIRROBOAIRROBO ist eine Marke für intelligente Haushaltsgeräte mit dem Schwerpunkt auf KI-gestützten Technologien. Mit Unterstützung des weltweit führenden Unternehmens für künstliche Intelligenz und humanoide Roboter, UBTECH Robotics, will AIRROBO die modernste Technologie in immer mehr Haushalte rund um den Globus bringen und das intelligente Zuhause zu einer neuen Lebensnorm machen. Erfahren Sie mehr unter de.air-robo.com.Referenzen[1] Statista-Forschungsabteilung (2022). Anteil der Haushalte in Deutschland mit Haustieren bis 2021jianhao.liang@ubtrobot.comMedienanfragen:Johnny Liangjianhao.liang@ubtrobot.comFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1904165/AIRROBO_P20_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/airrobo-staubsaugerroboter-p20-bietet-haushalten-weltweit-eine-reinigungseffizienz-von-99-2--301632966.htmlOriginal-Content von: AIRROBO, übermittelt durch news aktuell