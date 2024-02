AIQ Aktie: Wer hätte das gedacht?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Aiq Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt hat sich in jüngster Zeit weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Aiq beschäftigt. Aufgrund dieser Umstände ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt der Aiq-RSI bei 50, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 53,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Wichtige Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie ermöglichen. Bei Aiq konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen, wodurch Aiq auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um Auf- oder Abwärtstrends zu identifizieren. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Aiq-Aktie beträgt aktuell 7,54 GBP, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 4 GBP liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 4,62 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Aiq auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem RSI und dem Stimmungsbild in den sozialen Medien, während die technische Analyse zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.