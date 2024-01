AIQ Aktie: Der Knall ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrexpo":

In den letzten vier Wochen gab es bei Aiq keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Aiq beträgt derzeit 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 100, dass Aiq überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ist die Aiq mit einem Kurs von 0,05 GBP derzeit -99,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -99,35 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen neutral. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Aiq daher eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.