AIM ImmunoTech Aktie: Der absolute Knall!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Aim Immunotech als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Aim Immunotech-Aktie beträgt 42,86, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 51,22 ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Aktie von Aim Immunotech. In den letzten beiden Wochen überwogen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positivere Themen angesprochen wurden. In Anbetracht dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aim Immunotech derzeit bei 0,51 USD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst schloss bei 0,42 USD, was einem Abstand von -17,65 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,45 USD ergibt sich eine negative Differenz von -6,67 Prozent, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Insgesamt ist der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume somit "Schlecht".

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet auf einen negativen Trend hin. Die Diskussionsintensität war gering, und die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Aktie von Aim Immunotech unter Berücksichtigung des Anlegerverhaltens und der technischen Analyse als "Neutral" oder "Schlecht" einzustufen ist.

