AIM ImmunoTech Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz über die Aktie von Aim Immunotech in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Aim Immunotech daher ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Aim Immunotech diskutiert. An zehn Tagen überwog die negative Kommunikation, an zwei Tagen dominierten hingegen positive Themen. Aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmungslage wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Aim Immunotech-Aktie ein Durchschnitt von 0,52 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,48 USD, was einem Unterschied von -7,69 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,47 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+2,13 Prozent) liegt. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie im Rahmen der Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 44,44 Punkten, was bedeutet, dass die Aim Immunotech-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 41,67), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Aim Immunotech also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Stimmungslage, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.