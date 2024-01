AIM ImmunoTech Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Aktie von Aim Immunotech hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,52 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,46 USD, was einem Rückgang von 11,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Schlecht" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,47 USD liegt mit einem Schlusskurs von 0,46 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Dementsprechend wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet, da auch die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage hat einen Wert von 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 50,91 und bestätigt ebenfalls die "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt wird die Aktie von Aim Immunotech aufgrund des Anleger-Sentiments und der neutralen Stimmung in den sozialen Netzwerken als "Neutral" bewertet, da in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden.