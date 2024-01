AIM ImmunoTech Aktie: So kann man sich irren!

Das Anleger-Sentiment für Aim Immunotech war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen positive Themen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf positive Themen verlagert, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie heute führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Aim Immunotech derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -15,38 Prozent des aktuellen Kurses von Aim Immunotech im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -6,38 Prozent und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Aim Immunotech. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die häufigen Diskussionen und die steigende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem "Gut"-Rating für die Aktie insgesamt.