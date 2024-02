AIM ImmunoTech Aktie: Quo vadis?

Die technische Analyse der Aim Immunotech-Aktie ergibt ein "Schlecht"-Signal, da der Aktienkurs von 0,42 USD einen Abstand von -17,65 Prozent zur 200-Tage-Linie von 0,51 USD aufweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (0,45 USD) ergibt sich ein negativer Abstand von -6,67 Prozent. Insgesamt lautet die Einschätzung also "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aim Immunotech-Aktie einen Wert von 42,86 für den RSI7 und 51,22 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" und "Neutral" führt.

Anlegerdiskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen vorherrschten, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Die Redaktion schließt daraus, dass die Aktie von Aim Immunotech als "Neutral" einzustufen ist.

Insgesamt wird die Aktie von Aim Immunotech bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.