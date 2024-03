AIM ImmunoTech Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Aim Immunotech wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 17,65 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 46,43, was darauf hindeutet, dass Aim Immunotech weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: In den letzten Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Hingegen wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aim Immunotech-Aktie aktuell +7,32 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zur kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -12 Prozent beläuft, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Kommentare und Befunde über Aim Immunotech auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.