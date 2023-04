AIIB klärt ihre Rolle im indonesischen Tourismusentwicklungsprojekt

Peking (ots/PRNewswire) -Die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) hat klargestellt, dass ihre Investition in das indonesische Mandalika-Projekt für städtische und touristische Infrastruktur (Mandalika-Projekt) mit den Umwelt- und Sozialstandards im Einklang steht.Urjit Patel, AIIB-Vizepräsident für Investitionsvorhaben in Süd- und Südostasien, sagte: „Seitdem die Bedenken 2019 erstmals geäußert wurden, hat die AIIB im Rahmen einer Due-Diligence-Prüfung nachgewiesen, dass die Beschwerden größtenteils nicht mit dem Mandalika-Projekt, sondern mit der nahe gelegenen MotoGP-Rennstrecke zusammenhängen, die ein separates Projekt ist und nicht von der AIIB finanziert wird."Patel betonte, dass das Mandalika-Projekt darauf abzielt, eine nachhaltige Kerninfrastruktur zu schaffen, um die südliche Region von Lombok als Reiseziel zu entwickeln, die lokale Wirtschaft zu fördern und Arbeitsplätze für die Gemeinschaft zu schaffen. Der Tourismus leistet einen wichtigen Beitrag zum BIP des Landes, erfordert jedoch eine entsprechende Infrastruktur wie Straßen, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung, Stromversorgung, Katastrophenschutz, Landschaftsgestaltung und Gemeinschaftseinrichtungen – Investitionen, die auch der Gemeinschaft zugute kommen.Seit der Genehmigung des Mandalika-Projekts hat die AIIB die Umsetzung des Umwelt- und Sozialrahmens der Bank durch ihren Kunden, die Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), genau überwacht.Mit Unterstützung der AIIB hat die ITDC bei der Vorbereitung des Projekts mit den betroffenen Gemeinden zusammengearbeitet, um potenzielle nachteilige Auswirkungen zu vermeiden, zu minimieren und/oder abzumildern. Der Umsiedlungsaktionsplan für die betroffene Gemeinde sieht die Bereitstellung größerer Wohnungen für die umgesiedelten Personen vor. Die von dem Projekt betroffenen Menschen erhalten die Möglichkeit, sowohl das Haus als auch das Grundstück zu besitzen. Für die betroffenen Menschen werden Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnahmen sowie Arbeitsplätze angeboten. Im Rahmen des Plans wurden Marktflächen für lokale Anbieter, Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen sowie Gemeinschaftseinrichtungen in der Sonderwirtschaftszone Mandalika Special Economic Zone) bereitgestellt.Die AIIB weist darauf hin, dass das Mandalika-Projekt wie jede andere Infrastrukturentwicklung ein komplexes Unterfangen ist. Die Bank ist jedoch weiterhin bestrebt, mit ihren Partnern und Interessengruppen zusammenzuarbeiten, damit alle an dem Projekt teilhaben und von den Vorteilen profitieren können, die es voraussichtlich bringen wird.Informationen zur AIIBDie Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), (https://www.aiib.org/en/index.html) ist eine multilaterale Entwicklungsbank deren Aufgabe es ist, die Infrastruktur für morgen zu finanzieren – eine Infrastruktur, bei der die Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht. Wir haben unsere Tätigkeit im Januar 2016 in Peking aufgenommen und sind seitdem auf 106 zugelassene Mitglieder weltweit angewachsen. Wir sind mit 100 Mrd. USD kapitalisiert und werden von den großen internationalen Rating-Agenturen mit Triple-A bewertet. Gemeinsam mit ihren Partnern erfüllt die AIIB die Bedürfnisse ihrer Kunden, indem sie neues Kapital freisetzt und in eine umweltfreundliche, technologiegestützte Infrastruktur investiert, die die regionale Konnektivität fördert.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2056812/Asian_Infrastructure_Investment_Bank_AIIB.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aiib-klart-ihre-rolle-im-indonesischen-tourismusentwicklungsprojekt-301800673.htmlPressekontakt:Pieter Bakker,pieter.bakker@aiib.orgOriginal-Content von: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), übermittelt durch news aktuell