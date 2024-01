AIB Aktie: Das war abzusehen!

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Aib eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aib aktuell -1,72 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -0,5 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt, dass die Aib aktuell überverkauft ist, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft betrachtet, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Aib-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie Sentiment, Anleger-Stimmung und technischer Analyse.