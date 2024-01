AIB Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Aib-Aktie verzeichnete in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 4,02 EUR. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 4,212 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +4,78 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 4,07 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+3,49 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aib-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 13,26 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aib-Aktie momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "Gut" eingestuft. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Aib-Aktie mit einer Rendite von 5,8 Prozent mehr als 12 Prozent darüber. Die "Handelsbanken"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -3,18 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei die Aib-Aktie mit 8,98 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.