AIA Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "AIA Group":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir ziehen den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aia heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,8 Punkten, was darauf hinweist, dass Aia weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,67, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung für den RSI25 hindeutet. Zusammen erhält das Aia-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Aia auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aia weist eine positive Veränderung auf, was einem "Gut"-Rating entspricht. Insofern geben wir der Aktie von Aia bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aia liegt derzeit bei 30, was bedeutet, dass für jeden Euro Gewinn von Aia die Börse 30,03 Euro zahlt. Dies sind 191 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Versicherung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 10. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Aia derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 67,47 HKD, womit der Kurs der Aktie (64,85 HKD) um -3,88 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 62,82 HKD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,23 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".