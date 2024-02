AIA Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "AIA Group":

Die technische Analyse der Aia-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 68,3 HKD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 65,2 HKD, was einem Abstand von -4,54 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 63,66 HKD erreicht, was einer Differenz von +2,42 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein positives Signal für die Aia-Aktie. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wurden sechs Handelssignale ermittelt, davon drei positive und drei negative Signale. Aufgrund dieser Anlegerstimmung wird die Aktie von Aia als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Aia eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -2,21 Prozent zum Branchendurchschnitt "Versicherung" aufweist.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus der Branche "Finanzen" ergibt sich, dass die Aia-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -25,62 Prozent erzielt hat, was 11,98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Versicherung" beträgt -18,74 Prozent, und Aia liegt aktuell 6,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.