AIA Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Bei einer Dividende von 2,25 % ist Aia im Vergleich zum Branchendurchschnitt Versicherung (4,56 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,31 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Aia-Aktie: der Wert beträgt aktuell 38, Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Aia auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 63,62). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Aia damit ein "Neutral"-Rating.

Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Aia liegt mit einem Wert von 30,73 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 190 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Versicherung" von 10. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Aia in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 1 Schlecht- und 1 Gut-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe lediglich eine "Neutral" Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

