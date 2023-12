AIA Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "AIA Group":

In den letzten zwei Wochen wurde die Aia-Aktie von den meisten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die meisten Diskussionen drehten sich um neutrale Themen, weshalb die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird. Darüber hinaus wurden auch 8 eindeutig negative Signale identifiziert, weshalb die Redaktion eine "Schlecht" Empfehlung für die Aktie ausspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Aia-Aktie beträgt 81, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 66,52, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Aia.

Die Dividendenrendite der Aia-Aktie beträgt 2,25 Prozent, was 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Aia-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Aia-Aktie mit 62,85 HKD um -6,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200), so ergibt sich eine Distanz von -13,15 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher als "Schlecht" eingestuft.