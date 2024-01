AIA Aktie: Der Knall ist da!

Die technische Analyse von Aia zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 71,1 HKD liegt, während der Aktienkurs selbst nur 63 HKD beträgt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -11,39 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 68,02 HKD, was einer Distanz zur Aktie von -7,38 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Schlecht" in dieser Kategorie.

In puncto Dividende weist Aia eine Rendite von 2,25 Prozent auf, was 2,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite in der Versicherungsbranche bei 4 Prozent liegt, wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Vergleich zur Versicherungsbranche hat Aia in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,76 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -6,93 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -16,83 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Aia mit -7,87 Prozent unter dem Durchschnittswert, was einer Unterperformance von 15,89 Prozent entspricht. Daher erhält Aia in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Aia liegt bei 78,95, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei Aia bei 62 liegt, wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.