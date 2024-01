AIA Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "AIA Group":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Aia-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie der Aia-Aktie bei 71,28 HKD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 64,25 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 68,15 HKD um -5,72 Prozent darunter, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hinweist.

Im fundamentalen Bereich wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aia-Aktie aktuell mit 30,73 bewertet, was 190 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet auf eine Überbewertung der Aktie hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Aia eine Dividendenrendite von 2,25 % auf, was 2,3 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt die Analyse also ein eher negatives Bild für die Aia-Aktie, mit Bewertungen von "Neutral" bis "Schlecht" in den verschiedenen Bereichen.