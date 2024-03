AIA Aktie: Aus, Aus, Aus!

Weitere Suchergebnisse zu "AIA Group":

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch langfristige Meinungen von Anlegern und Internetnutzern beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Veränderung der Stimmung geben ein gutes langfristiges Bild über die Marktstimmung. Wir haben uns die Aia-Aktie in Bezug auf diese Faktoren genauer angesehen. Die Anzahl der Beiträge oder die Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Aia war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating führte. Insgesamt erhält die Aia-Aktie in Bezug auf die langfristige Stimmung ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 66,74 HKD. Der letzte Schlusskurs liegt somit um -16,17 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (62,03 HKD) liegt mit einem Abweichung von -9,8 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aia-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Aia mit 2,48 % unter dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche (4,72 %) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Aia liegt bei 90,45, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,9 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aia-Aktie.