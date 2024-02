AIA Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "AIA Group":

Die Aia-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 68,46 HKD aufgewiesen, wobei der letzte Schlusskurs von 64,2 HKD deutlich darunter lag, was einem Unterschied von -6,22 Prozent entspricht. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein aktueller Wert von 63,61 HKD, was nahezu einer Parität mit dem letzten Schlusskurs (+0,93 Prozent) entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen für Aia deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt die Rendite der Aia-Aktie im vergangenen Jahr um 11,45 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Versicherung" beträgt -19,41 Prozent, und Aia liegt aktuell 6,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aia-Aktie ein aktuelles KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 30,18 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 10,09 liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.