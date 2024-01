AIAADR Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Aktie von Aia weist eine Dividendenrendite von 2,25 Prozent auf, was 2,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Versicherungsbranche beträgt 4 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aia auf 71,1 HKD, während die tatsächlichen Aktienkurse bei 63 HKD liegen. Dies führt zu einer Distanz von -11,39 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 68,02 HKD, was einer Distanz von -7,38 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Aia liegt bei 78,95, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62 und signalisiert eine neutrale Situation, was zu einer Gesamtbewertung in dieser Kategorie als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,73 auf, was 190 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 10,6. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Perspektive.