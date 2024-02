AIAADR Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs von Aia hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -25,62 Prozent erzielt, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine durchschnittliche Rendite von -19,62 Prozent verzeichnet, liegt Aia mit einer Rendite von -25,62 Prozent um 6 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem negativen Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aia-Aktie neutral eingestuft ist. Der RSI7 beträgt 10,99, was als "gut" gilt, während der RSI25 bei 50,6 liegt, was eine "neutral" Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "gute" Bewertung auf Basis des Relative Strength-Index.

Die Dividendenrendite von Aia liegt bei 2,48 %, was 2,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 4,73 % liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer negativen Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aia überwiegend positiv diskutiert, mit sieben Tagen positiver und einem Tag negativer Kommunikation. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Dennoch ergibt die tiefergehende Analyse eine vorwiegend negative Stimmung. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Aia insgesamt eine "neutrale" Bewertung.