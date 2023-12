AIAADR Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die technische Analyse der Aia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit bei 72,05 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 67,9 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -5,76 Prozent liegt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 67,32 HKD, was einen Abstand von +0,86 Prozent zur Aktie bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikanten Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Anleger in sozialen Medien bewerten Aia in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen zu diesem Wert ergab, dass überwiegend neutrale Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft. Allerdings wurden auch 8 schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aia bei 30,73 liegt, was 187 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Versicherung" liegt. Aufgrund des relativ hohen KGV wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "teuer" und daher als "Schlecht" bewertet.