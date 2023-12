AIAADR Aktie: Jetzt knallt es!

Die Aia hat in den letzten Tagen einen Kurs von 62,85 HKD erreicht, was einem Rückgang von 6,71 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristig negativen Einschätzung. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch auch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -13,15 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 2,25 Prozent, was 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 4,46) liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Aia weist hier einen Wert von 30,73 auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie überbewertet erscheinen lässt. Das Branchen-KGV liegt bei 10,64, was einem Unterschied von 189 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Aia in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern als neutral bewertet. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Stellungnahmen führte zu dem Schluss, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft. Zusätzlich wurden 8 negative Signale herausgefiltert, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.