AIAADR Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung für Aia wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich damit für Aia in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Bereich Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 30,73 und liegt damit 188 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 10. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, und deshalb erhält Aia auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,25 Prozent und liegt damit 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung, 4,46). Die Aia-Aktie wird deshalb für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aia-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 71,87 HKD. Der letzte Schlusskurs von 66,45 HKD weicht somit um -7,54 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 67,3 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1,26 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält die Aia-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.