AG Mortgage Investment Trust-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die AG Mortgage Investment Trust Inc hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet. Mit einem Kurs von 6,41 USD liegt sie aktuell 17,4 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +10,71 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber der AG Mortgage Investment Trust Inc größtenteils positiv. Von insgesamt zehn Tagen waren acht Tage positiv, zwei negativ und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält die AG Mortgage Investment Trust Inc eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die AG Mortgage Investment Trust Inc zeigt eine positive Entwicklung. Mit einem RSI von 10,42 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem RSI25 von 21,36 für 25 Tage wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen war jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über die AG Mortgage Investment Trust Inc in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussion über das Unternehmen liegt jedoch im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.