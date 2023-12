AG Mortgage Investment Trust Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "AG Mortgage Investment Trust":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der AG Mortgage Investment Trust Inc liegt bei 22,03, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 23,85, was ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet.

Analysten bewerten die Aktie der AG Mortgage Investment Trust Inc langfristig als "Gut". Von 18 Analysten erhielt sie 2 positive, 1 neutrale und keine negative Bewertungen. Die durchschnittliche Empfehlung für das letzte Monat ist ebenfalls "Gut", mit einem erwarteten Kursziel von 7,17 USD, was einer Erwartung von 12,33 Prozent entspricht.

Auch die Stimmung der Anleger ist positiv, wie auf sozialen Plattformen festgestellt wurde. Die Kommentare und Befunde sind überwiegend optimistisch, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie auch hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

Aus technischer Sicht erhält die AG Mortgage Investment Trust Inc ebenfalls eine positive Bewertung. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 5,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,38 USD lag, was einem Unterschied von +10,57 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (+18,59 Prozent) deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Insgesamt erhält die AG Mortgage Investment Trust Inc somit positive Bewertungen sowohl aus technischer Analyse als auch von Analysten und Anlegern.