AG Mortgage Investment Trust Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100. Der RSI-Wert der AG Mortgage Investment Trust Inc liegt bei 22,45, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 46,58, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung der Aktie als "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die AG Mortgage Investment Trust Inc diskutiert. An neun Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Aktuell zeigen sich ebenfalls vor allem positive Themen bei den Anlegern. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die AG Mortgage Investment Trust Inc-Aktie sind 2 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu AG Mortgage Investment Trust Inc vor. Die Kursziele der Analysten liegen im Durchschnitt bei 7,5 USD, was einen möglichen Anstieg um 23,56 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,07 USD) bedeutet. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält AG Mortgage Investment Trust Inc von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die AG Mortgage Investment Trust Inc-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten.