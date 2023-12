AG Growth International ist zurück!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. Nur an einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Growth unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. Die Stimmung für Growth hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität für Growth, was auf ein gestiegenes Interesse hinweist. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Growth-Aktie bei 50,75 CAD und ist damit +0,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -6,31 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Growth-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind 7 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Im Durchschnitt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 47,22 Prozent steigen. Die Empfehlung daraus ist somit "Gut". Insgesamt erhält Growth von den Analysten also ein "Gut"-Rating.