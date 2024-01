AG Growth International Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Sika":

Der Aktienkurs der Growth-Aktie hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Rendite von 21,23 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 8,54 Prozent verzeichnet, schneidet die Growth-Aktie mit 12,69 Prozent deutlich besser ab. Diese starke Performance führte zu einem positiven Rating in der Kategorie Branchenvergleich.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Growth-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 27,97 als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine positive Bewertung.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke in Bezug auf die Growth-Aktie in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine neutrale Bewertung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Growth-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 53,84 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 50,25 CAD lag, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine neutrale Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Growth-Aktie in Bezug auf den Branchenvergleich und fundamentale Kriterien positive Bewertungen, während sie in den Bereichen Sentiment und technische Analyse neutral bewertet wird.