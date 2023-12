AG Growth International Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Im Falle von Growth beträgt das aktuelle KGV 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. In Bezug auf Growth liegt der 7-Tage-RSI bei 40,5 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Ebenso erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating, da dieser Wert bei 47,28 liegt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Growth derzeit weniger aus als der Durchschnitt der Maschinen-Branche. Mit einer Differenz von 1,48 Prozentpunkten wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten 12 Monaten erzielte Growth eine Performance von 21,23 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Maschinen" eine Outperformance von +15,61 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 18,94 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält Growth in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.