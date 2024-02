AG Growth International Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Die kanadische Aktiengesellschaft Growth hat in den letzten zwölf Monaten eine Dividende von 1,03 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,43 % niedriger ist. Dies bedeutet, dass die Ausschüttung um 1,4 Prozentpunkte niedriger ist und die Einstufung daher derzeit als "Schlecht" anzusehen ist.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 7 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Growth abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch in aktuellen Berichten kommen die Analysten zu ähnlichen Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht) führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 75,71 CAD, was eine potenzielle Steigerung um 31,86 Prozent vom letzten Schlusskurs (57,42 CAD) bedeutet und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Growth beträgt derzeit 38,64 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 37,53 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Growth im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,3 % erzielt, was 5,33 % über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit Aktien aus dem Bereich "Maschinen" liegt die Rendite sogar um 2,59 % über dem Durchschnitt, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.