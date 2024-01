AG Growth International Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Der Relative Strength Index (RSI) bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtzahl der Bewegungen. Für die Aktie Growth liegt der RSI bei 66,02, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt wird das Unternehmen daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen gegenüber Growth ist überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Aus diesem Grund wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite für Growth beträgt 1,19 Prozent, was unter dem Mittelwert von 3,43 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,68 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.