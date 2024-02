AGV Aktie: Ruhe bewahren!

Die Dividendenpolitik von Agv wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -9,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Auch auf fundamentaler Basis wird Agv als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 23,88 liegt, was einem Abstand von 27 Prozent zum Branchen-KGV von 18,79 entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis. In technischer Hinsicht wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs bei 0,01 SGD liegt und der Aktienkurs um 0 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,01 SGD, was ebenfalls einer "Neutral"-Wertung entspricht. Die Anleger-Stimmung bei Agv wird insgesamt als neutral eingestuft, da in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Insgesamt wird die Aktie daher von unserer Einschätzung her als "Neutral" bewertet.

Sollten AGV Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich AGV jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen AGV-Analyse.

AGV: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...