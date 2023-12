AGV Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die technische Analyse der Agv-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses über die letzten 200 Handelstage bei 0,01 SGD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag ebenfalls bei 0,01 SGD, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt weisen mit 0,01 SGD einen nahezu identischen Schlusskurs auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich, dass die Agv-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,52 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" liegt die Agv-Aktie damit 44,7 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich mit "Metalle und Bergbau" zeigt sich eine Unterperformance von 44,7 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt für die Agv-Aktie auf 7- und 25-Tage-Basis bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Agv-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den ein bis zwei Tagen zuvor gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für die Agv-Aktie demnach eine "Neutral"-Einschätzung sowohl aus charttechnischer Sicht, im Branchenvergleich, im RSI und im Anleger-Sentiment.