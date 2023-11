AGV Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength-Index: Wenn Anleger die Dynamik eines Aktienkurses bewerten möchten, greifen sie oft auf den Relative Strength-Index (RSI) zurück. Dieser Index normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25). Ein RSI-Wert von 50 dient als neutrale Grundlage für die Bewertung. Der RSI25 beträgt ebenfalls 50, was zu einer Neutralbewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein neutrales Rating.

Anlegerstimmung: Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Agv ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Aktienkurs im Branchenvergleich: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Agv eine Rendite von -56,52 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Agv damit 44,96 Prozent unter dem Durchschnitt (-11,56 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -11,56 Prozent, wobei Agv aktuell um 44,96 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung als "Schlecht" in diesem Bereich.

Dividende: Die Dividendenrendite ergibt sich aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs. Agv weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 8,7 %. Mit einer Differenz von 8,7 Prozentpunkten wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.