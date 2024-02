AGV Aktie: Am Scheideweg

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Agv liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und auch hier liegt der RSI für die Agv bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Kategorie "Neutral" vergeben.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern, was auch Auswirkungen auf die Einschätzungen für Aktien haben kann. Hinsichtlich der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Rate der Stimmungsänderung wurde für Agv eine mittlere Aktivität und eine geringe Stimmungsänderung gemessen. Daher wird für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Neutral" vergeben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. Mit einem KGV-Wert von 23,88 liegt die Agv über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 19, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "teuer" betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge bezüglich Agv, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Daher ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".