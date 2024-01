AGS Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Aktie der Ags ein neutrales Rating. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ags-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,37, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 22,56, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Ags in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Ags auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde die Ags-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse erhält die Ags-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 726,7 JPY weicht um +15,59 Prozent vom aktuellen Kurs (840 JPY) ab. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich ebenfalls eine Abweichung von +11,27 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.