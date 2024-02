AGS Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Anleger in Bezug auf Ags in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Ags daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +17,27 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Ags-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+5 Prozent). In diesem Fall ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Daher erhält Ags auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 64,81, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,17, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.