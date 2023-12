AGS Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Ags-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 9, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 15,3 ebenfalls im überverkauften Bereich, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Stimmungsbild für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionen rund um die Ags-Aktie wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was insgesamt zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ags-Aktie bei 722,49 JPY verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 839 JPY, was einem Abstand von +16,13 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) schneidet die Ags-Aktie gut ab, da der GD50 derzeit bei 735,44 JPY liegt, was einer Differenz von +14,08 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ags neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Ags-Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer zugeordnet.