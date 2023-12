AGS Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ags diskutiert. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Ags wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Ags in diesem Punkt.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Ags-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts wurde festgestellt, dass der aktuelle Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Daraus ergibt sich eine Bewertung der Aktie als "Gut". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Ags-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert von 30,43 führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 21,64 eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.