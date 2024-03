AGM -Redh-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Agm-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 30, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. In Bezug auf den RSI der letzten 25 Handelstage liegt dieser bei 45,27, was darauf hindeutet, dass die Agm-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Agm-Aktie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Agm-Aktie mit 83,63 gegenüber vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" um 32 Prozent höher liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Agm derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,32 %. Infolgedessen wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Agm-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 1,72 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2 USD weicht somit um +16,28 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Zusammenfassend erhält die Agm-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.