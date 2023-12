AGM -Redh Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Aktie von Agm hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 1,76 USD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,79 USD, was einem Unterschied von +1,7 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert, welcher aktuell bei 1,62 USD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber liegt (+10,49 Prozent) und somit eine "Gut"-Bewertung für die Aktie ergibt. Insgesamt erhält Agm also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Agm beträgt aktuell 34,38 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,02 Punkten, ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit wird Agm insgesamt in diesem Punkt mit "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Agm in den letzten 12 Monaten eine Performance von 8,17 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -3,46 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Kapitalmärkte"-Branche dar. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt Agm jedoch 1,46 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält Agm ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann festgestellt werden, dass die Aktivität im Netz auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung erhält Agm in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".