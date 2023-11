AGM -Redh Aktie: Kaum zu glauben!

Der Aktienkurs von Agm wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 9,94 Prozent übertroffen. Dies zeigt eine starke Entwicklung, die zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. In der "Kapitalmärkte"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 5,61 Prozent, wobei Agm mit 4,32 Prozent ebenfalls deutlich darüber liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Agm festgestellt werden. Dies basiert auf der Einschätzung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Daher wird das Kriterium in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Agm in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies zeigt sich in den verschiedenen Kommentaren und Wortmeldungen, die sich mit Agm befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Agm-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 46,4 und der RSI25-Wert von 41 führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.