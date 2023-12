AGM -Redh Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Agm überwiegend positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien herausgefunden hat. Auch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

In Bezug auf die Dividende weist Agm derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,88 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Agm-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt sich, dass Agm mit einer Rendite von 9,94 Prozent über 6 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Kapitalmärkte"-Branche beträgt 6,43 Prozent, wobei Agm mit 3,51 Prozent auch hier deutlich darüber liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Aktuell wird die Agm mit einem RSI-Wert von 26,09 als überverkauft eingestuft, was als positives Signal gilt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, zeigt sich hingegen ein Wert von 45, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Gut".