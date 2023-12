AGM -Redh Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Aktienkurs von Agm zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von 8,17 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 17,01 Prozent, wobei Agm mit 8,84 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Agm liegt bei 83, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 52,41) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Agm daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende schüttet Agm im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,68 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt ist. Dieser niedrigere Ertrag führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Agm-Aktie für die letzten 200 Handelstage (1,76 USD) um +7,39 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,89 USD) ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch im Vergleich zu den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (1,89 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+15,95 Prozent), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Agm-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.