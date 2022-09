AGM-Erklärung

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

Finanztrends Video zu Twitter



mehr >

^ALBION VENTURE CAPITAL TRUST PLC HAUPTVERSAMMLUNG LEI Code 213800JKELS32V2OK421 Auf einer ordnungsgemäß einberufenen Jahreshauptversammlung ("Hauptversammlung") der Albion Venture Capital Trust PLC, die am 6. September 2022 um 12 Uhr mittags am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in 1 Benjamin Street, London, EC1M 5QL, stattfand, wurden die folgenden, in der Einberufung der Hauptversammlung aufgeführten Beschlüsse durch Abstimmung gefasst, und die nachstehende Tabelle… Hier weiterlesen