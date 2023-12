AGL Energy Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Für die Agl Energy-Aktie liegt der RSI bei 56,38, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 65,89 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Analyse von Sentiment und Buzz ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Agl Energy jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 10,05 AUD für die Agl Energy-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,36 AUD, was einem Unterschied von -6,87 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 10,09 AUD eine Abweichung von -7,23 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich erzielte die Agl Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,34 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, die im Durchschnitt um -8,67 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +31 Prozent. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,67 Prozent erzielte, liegt Agl Energy um 31 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.