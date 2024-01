AGL Energy Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Agl Energy beträgt das aktuelle KGV 5, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" mit einem durchschnittlichen KGV von 37 zeigt, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Agl Energy aktuell 2, was eine negative Differenz von -22,07 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik bekommt das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Agl Energy eingestellt waren. Es gab hauptsächlich positive Diskussionsthemen, und an drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass die Agl Energy derzeit eine schlechte Bewertung erhält. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 10,18 AUD, womit der Kurs der Aktie (9,25 AUD) um -9,14 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 9,83 AUD führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Insgesamt erhält Agl Energy daher in der technischen Analyse ein Rating von "Schlecht".

